Sedicenne batte due record mondiali di calcolo mentale all’Imt di Lucca

Un sedicenne indiano ha stabilito due record mondiali di calcolo mentale durante il Campionato italiano 2026, che si è svolto l’11 aprile a Lucca. La notizia è stata resa nota dalla Scuola Imt Alti Studi di Lucca e riportata da testate locali. Il giovane partecipante ha superato le prove dimostrando abilità eccezionali in questa disciplina.

Secondo quanto comunicato dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca e riportato da testate locali, il sedicenne indiano Aaryan Shukla ha stabilito due nuovi primati mondiali di calcolo mentale durante il Campionato italiano 2026, tenuto l’11 aprile a Lucca. Il giovane era già accreditato di sei Guinness World Records. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Calcolo mentale a Lucca: record mondiali e sfide tra geni dei numeriIl Campionato italiano di calcolo mentale 2026 approda a Lucca tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, trasformando la Scuola Imt Alti Studi in un centro... Genio matematico: il sedicenne Shukla infrange 2 record mondialiIl sedicenne Aaryan Shukla ha riscritto le cronache del calcolo mentale durante il campionato 2026 tenutosi presso la Scuola Imt, aggiudicandosi due...