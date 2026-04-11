Se sono solo mozziconi raccoglieteli voi | lavoratori dell' igiene urbana in sciopero

Da sabato 18 aprile a domenica 26 aprile, i lavoratori di aziende incaricate dei servizi di igiene urbana nelle città di Ravenna e Cervia hanno deciso di avviare uno sciopero di nove giorni consecutivi. Durante questa protesta, i dipendenti di due aziende, che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, si asterranno da ogni modifica ai loro orari di lavoro, evitando straordinari, reperibilità e turni domenicali.