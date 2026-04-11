Se sono solo mozziconi raccoglieteli voi | lavoratori dell' igiene urbana in sciopero
Da sabato 18 aprile a domenica 26 aprile, i lavoratori di aziende incaricate dei servizi di igiene urbana nelle città di Ravenna e Cervia hanno deciso di avviare uno sciopero di nove giorni consecutivi. Durante questa protesta, i dipendenti di due aziende, che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, si asterranno da ogni modifica ai loro orari di lavoro, evitando straordinari, reperibilità e turni domenicali.
Da sabato 18 a domenica 26 aprile i lavoratori di Colas e Copura impegnati nei servizi di igiene urbana a Ravenna e Cervia sciopereranno per nove giorni consecutivi, rifiutando qualsiasi variazione al loro orario di lavoro: niente straordinario, niente reperibilità, niente turni domenicali."Colas. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Se sono solo mozziconi, raccoglieteli voi: I lavoratori Colas e Copura proclamano lo sciopero delle domenicheDa sabato 18 a domenica 26 aprile, le lavoratrici e i lavoratori di Colas e Copura impegnati nei servizi di igiene urbana a Ravenna e Cervia sciopereranno per 9 giorni consecutivi, rifiutando qualsias ... ravennawebtv.it
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