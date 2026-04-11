Nell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, medici sono intervenuti nelle classi per offrire informazioni sulla prevenzione e la tutela della salute dei giovani. Questa iniziativa coinvolge professionisti sanitari che si spostano tra le aule per sensibilizzare gli studenti su temi legati al benessere e alle pratiche preventive. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza tra i ragazzi riguardo alle questioni di salute che li riguardano direttamente.

Presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, un modello innovativo di assistenza sanitaria sta trasformando le aule scolastiche in centri di prevenzione per gli studenti. Il progetto pilota regionale, che mira a integrare la cultura della salute nel percorso educativo, prosegue con una serie di visite specialistiche e incontri didattici volti a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull’importanza dell’intervento precoce. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha coordinato scientificamente l’operazione insieme a Lorena Turano e Maria Grazia Richichi. La proposta ha trovato immediato supporto nell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e nella gestione scolastica guidata da Maria Luisa Ottanà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole e salute: medici in aula per la prevenzione dei giovani

Aula “Pan di stelle” nelle scuole primarie. Esposto dei medici di Torino: “Pubblicità o didattica?”. Barilla: “Donazione senza loghi, progetto formativo sui sogni”Tavoli, pouf, librerie, strumenti musicali, telescopi dipinti in marrone “biscotto” e disseminati di stelline bianche che potrebbero far pensare ai...

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Milano - Prende il via la Mini Maratona della Prevenzione

Temi più discussi: Catanzaro, presentato il progetto per la Promozione della salute orale nelle scuole; Garattini Prevenzione è la vera rivoluzione. E la salute va insegnata a scuola; Giornata Mondiale della Salute: il sovrappeso e la salute dei più giovani; Salute orale nelle scuole, a Catanzaro un progetto pilota.

Salute orale nelle scuole, a Catanzaro il progetto pilota che unisce sanità e istruzioneSalvatore De Filippo: Intervento strutturato su una patologia che colpisce il 90% della popolazione. Furgiuele: Costruiamo una cultura della salute partendo dalla scuola ... catanzaroinforma.it

Salute orale nelle scuole, mercoledì 8 aprile alle 10 la presentazione del progetto pilota a CatanzaroAll’Ordine dei Medici il lancio dell’iniziativa di prevenzione rivolta agli studenti. Interverranno De Filippo, presidente degli Odontoiatri, e Furgiuele, referente regionale del programma Scuole che ... catanzaroinforma.it

Telesveva. . Giornata del Mare, festa alla Lega Navale di Trani con i bambini delle scuole: liberate due tartarughe marine #trani #attualità #giornatadelmare #tartarughe - facebook.com facebook

Due scuole assediate dai rifiuti, dove c’erano i cassonetti adesso c’è una discarica fuori controllo x.com