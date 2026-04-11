Scovati con hashish e cocaina in quantità e una montagna di soldi

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Laives ed Egna hanno arrestato due uomini nordafricani, entrambi di 49 anni, durante un'operazione antidroga. Durante le perquisizioni, sono stati trovati in possesso di hashish, cocaina in quantità e una grande quantità di denaro contante. Uno dei due arrestati risiede in provincia di Bergamo, ma senza una dimora stabile, mentre l'altro ha residenze in altra provincia.

Questo è quello che si dice un vero e proprio colpaccio alla vendita di droga: è quello messo a segno nei giorni scorsi dai carabinieri di Laives ed Egna che hanno arrestato due nordafricani, entrambi 49enni, uno residente in provincia di Bergamo ma senza fissa dimora e l’altro in provincia di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sorpreso con hashish e cocaina in grandi quantità: conservava più di 5.600 dosi di drogaUn arresto e il sequestro di 430 euro in contanti, 65 grammi di hashish e più di un chilogrammo di cocaina.

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Sorpreso in auto con cocaina e hashish da spacciare, 31enne arrestatoUn 31enne è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri di Oppeano, in auto e in casa aveva cocaina e hashish. I carabinieri di...Read More? ... veronaoggi.it

Ve lo dico subito. Io vesto quasi solo firmato. Aggiungo: tutti i miei abiti sono scovati in bancarelle o su vinted. A pochi euro. Posso decisamente fare dei corsi. x.com

500 anni di storia non si leggono solo nei libri... si ascoltano da chi li ha scovati. Cosa ci fanno i frati cappuccini su una galea nel Mediterraneo E come hanno fatto a diventare pionieri della botanica e della medicina tra i caruggi di Genova Se volete scopri - facebook.com facebook