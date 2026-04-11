Scoperta a rubare e scoppia in lacrime | Non ho soldi poliziotti pagano la spesa ed evitano la denuncia

Una donna sorpresa mentre cercava di rubare è scoppiata in lacrime, affermando di non avere soldi. La polizia, invece di procedere con una denuncia, ha deciso di pagare la spesa per evitare conseguenze legali. L’episodio si è concluso con un gesto di solidarietà, in un momento in cui si sono messe in evidenza le difficoltà personali della donna.