Scoperta a rubare e scoppia in lacrime | Non ho soldi poliziotti pagano la spesa ed evitano la denuncia
Una donna sorpresa mentre cercava di rubare è scoppiata in lacrime, affermando di non avere soldi. La polizia, invece di procedere con una denuncia, ha deciso di pagare la spesa per evitare conseguenze legali. L’episodio si è concluso con un gesto di solidarietà, in un momento in cui si sono messe in evidenza le difficoltà personali della donna.
Un tentativo di furto si trasforma in una vicenda segnata dalla fragilità e da un gesto di solidarietà. Protagonista una cinquantenne disoccupata di Agrigento, fermata all’interno di un esercizio commerciale in viale Cannatello mentre cercava di portare via alcuni prodotti per la casa senza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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