Scontro in galleria auto a metano avvolta dalle fiamme | bloccato il Rato in direzione di Terni

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente lungo il raccordo Terni-Orte in direzione di Terni. Un'auto alimentata a metano è rimasta coinvolta in uno scontro in una galleria e si è incendiata, bloccando temporaneamente il traffico nel tratto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, aprile, lungo il raccordo Terni-Orte in direzione della città dell'acciaio. Nella galleria tra gli svincoli di Narni e Montoro sono stati coinvolti un camion – un Eurocargo – e una vettura alimentata a metano che, dopo l’impatto è stata divorata dalle.🔗 Leggi su Ternitoday.it Scontro in galleria, auto a metano avvolta dalle fiamme: bloccata la E45 in direzione di TerniIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, aprile, lungo al E45 in direzione Terni. Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme