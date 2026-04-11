Scontro frontale a Ponsacco feriti i due automobilisti

Oggi pomeriggio a Ponsacco si è verificato un incidente stradale lungo via Antonio Gramsci, poco dopo le 14. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, con l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Pisa, del personale del 118 e della polizia municipale. Le ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato le verifiche.

Ponsacco (Pisa), 11 aprile 2026 – Incidente stradale poco dopo le 14 a Ponsacco. Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute in via Antonio Gramsci insieme al 118 e alla polizia municipale di Ponsacco per due auto che si erano scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti. Nello scontro è stata interessata la colonnina del gas di una civile abitazione. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario oltre a mettere in sicurezza le auto i luoghi dell’intervento. Presenti anche i tecnici di Toscana Energia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro frontale a Ponsacco, feriti i due automobilisti Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Leggi anche: Scontro frontale sull'A28: due feriti