Scontro all' imbocco della galleria tra uno scooter e una bici | giovane ciclista trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente tra uno scooter e una bicicletta all’ingresso di una galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla, che hanno trasportato in ospedale una giovane ciclista coinvolta nello scontro. La dinamica dell’incidente e le condizioni della persona ferita sono ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

ANCONA – Intervento del personale della Croce Gialla nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto tra mezzi a due ruote. Ad avere la peggio una ragazza di origini straniere alla guida di una bicicletta, scontratasi all’imbocco della galleria San Martino con uno scooter. Dopo essere stata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Investita da uno scooter in via Zara: 82enne trasportata in ospedaleIncidente alle 9:30 di questa mattina, quando una donna di 82 anni è stata investita da uno scooter in via Zara, nei pressi dei cassonetti dei...