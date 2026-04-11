Sciopero farmacie lunedì 13 aprile | per il contratto scaduto da due anni

Lunedì 13 aprile 2026 le farmacie private effettueranno uno sciopero a causa del contratto nazionale, che è scaduto da due anni. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti del settore, che hanno annunciato l'interruzione delle attività per tutta la giornata. La protesta riguarda le condizioni contrattuali e le retribuzioni, con i lavoratori che chiedono un aggiornamento delle tutele e delle retribuzioni previste.

FIRENZE – Lunedì 13 aprile 2026 sarà sciopero nelle farmacie private. Il Contratto nazionale – scrivono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Toscana – è scaduto da agosto 2024, e dopo 11 incontri, una rottura delle trattative ad agosto 2025 ed un primo sciopero il 6 novembre, Federfarma ancora non vuole riconoscere aumenti salariali che recuperino l’inflazione per tutte e tutti lei dipendenti di farmacia. Nell’immaginario comune chiunque lavora in farmacia ha buoni stipendi. Non è così. Un farmacista dipendente ha una laurea di 5 anni, deve formarsi continuamente ed obbligatoriamente per svolgere la professione, e guadagna 1.500 euro che diventano 1.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero farmacie lunedì 13 aprile: per il contratto scaduto da due anni Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024Torneranno a scioperare il prossimo 13 aprile le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale... Leggi anche: Sciopero farmacisti, lunedì 13 aprile farmacie chiuse 24 ore? Le prestazioni garantite e cosa cambia per i cittadini