Sciacca è il momento della verità | al Gurrera arriva l’Accademia Trapani

A Sciacca, si avvicina una partita cruciale per il futuro della squadra, che si sfiderà al Gurrera contro l’Accademia Trapani. Sono novanta minuti determinanti, che potrebbero influenzare la posizione in classifica e il percorso in campionato. La gara si disputa nella terz’ultima giornata del campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di raggiungere i playoff ormai vicino. La tensione tra i giocatori è palpabile in vista di questa sfida decisiva.

Novanta minuti che possono indirizzare un’intera stagione. Lo Sciacca si gioca una fetta importante del proprio futuro nella terz’ultima giornata del campionato di Eccellenza con l’obiettivo play off ormai entrato nella fase decisiva. Domenica 12 aprile alle 16, allo stadio Gurrera, i neroverdi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Unitas Sciacca, al Gurrera arriva il KamaratL’Unitas Sciacca scenderà in campo domani alle 15 allo stadio Gurrera per affrontare il Kamarat nella gara valida per la ventiduesima giornata del... Leggi anche: Coppa Italia, lo Sciacca si ferma agli ottavi: il Luzzi passa al Gurrera