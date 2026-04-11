Schiavi dello smartphone | il dibattito per salvare la famiglia

Domenica 12 aprile alle 18 si terrà un dibattito pubblico nella Sala della Società di Mutuo Soccorso Operaio Roma Intangibile. L’evento si concentrerà sui problemi causati dalla dipendenza da smartphone e il suo impatto sulla vita familiare. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o nomi di enti, ma sarà un’occasione per discutere di un tema che coinvolge molte persone. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

Domenica 12 aprile, alle ore 18, la Sala della Società di Mutuo Soccorso Operaio Roma Intangibile ospiterà un dibattito pubblico focalizzato sulle problematiche legate alla dipendenza da smartphone. L’iniziativa è promossa dal Comitato Progetto Uomo, un’organizzazione di volontariato che opera per il sostegno di nuclei familiari, bambini e madri, e vedrà come relatore principale l’avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita e autore di diversi testi su temi inerenti la famiglia naturale e la difesa della vita. Un dialogo tra diritto e tutela della dimensione familiare. L’appuntamento, che si terrà in via Giovanni Bovio 53, nasce dalla volontà del Comitato Progetto Uomo di offrire uno strumento di riflessione su un fenomeno tecnologico che impatta profondamente sulle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schiavi dello smartphone: il dibattito per salvare la famiglia Uso dello smartphone durante le attività scolastiche: chiarimenti educativi e corresponsabilità scuola–famiglia. Un modello di circolare per le famiglieLa circolare allegata intende fornire alle famiglie un quadro chiaro e trasparente circa le modalità di gestione dell’uso dello smartphone durante le... Dargen D’Amico: «Siamo schiavi dello streaming, io mi sono imposto di non skippare più. Il rap? Me l’ha insegnato una maestra delle elementari». L’intervistaL’uomo e le macchine, Dargen D’Amico torna con un disco che si potrebbe definire “esplorativo” dal titolo Doppia mozzarella, in riferimento alla gran...