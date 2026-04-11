Schianto sulla Variante | una persona perde la vita

Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale 700 “della Reggia di Caserta” nel territorio di Casagiove, all’altezza del km 11,000. Un veicolo è rimasto coinvolto nello schianto, causando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 700 “della Reggia di Caserta” all'altezza del km 11,000 nel territorio di Casagiove. Una persona ha perso la vita a seguito dell'impatto che ha coinvolto una moto e un'auto. Si tratterebbe di un centauro sulla trentina d'anni.Sul.🔗 Leggi su Casertanews.it Incidente mortale sulla Cicolana: schianto tra auto, perde la vita 71enneTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Leggi anche: Roma, schianto sulla Cristoforo Colombo tra auto e minicar: 17enne perde la vita Sparito SENZA Motivo : la verità sul caso ANDREW GOSDEN