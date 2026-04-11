Schianto sulla A4 | auto si ribalta a Milano Est miracolo per il 36enne

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026, un incidente si è verificato sulla A4 all’altezza di Milano Est. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata contro la barriera, coinvolgendo un trentaseienne. L’uomo è rimasto illeso, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione sull’autostrada è stata temporaneamente rallentata.

Un trentaseienne è scampato a un esito fatale nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, dopo che la sua vettura ha perso il controllo sull’autostrada A4, finendo per ribaltarsi contro la barriera della Milano Est. L’impatto, avvenuto poco prima delle 17:00 in direzione Torino, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi nell’area di Monza. Dinamica del sinistro e intervento dei soccorsi. La collisione è avvenuta nel tratto autostradale che attraversa il territorio monzese, proprio in prossimità del casello della barriera di Milano Est. Secondo quanto emerso, l’auto guidata dall’uomo di 36 anni si è schiantata violentemente contro le strutture di protezione stradale, perdendo stabilità e ribaltandosi sul manto carreggiabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto sulla A4: auto si ribalta a Milano Est, miracolo per il 36enne Paura in A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribaltaMonza, 11 aprile 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Milano, all’altezza della barriera di Milano Est. Leggi anche: A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta: le immagini dal drone