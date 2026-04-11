Tre ex calciatori della squadra di Bra sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo in relazione a un episodio avvenuto il 30 maggio in un locale della città. La vicenda riguarda una serata trascorsa nel locale, che ha portato all’apertura di un procedimento penale nei loro confronti. La squadra di Bra, che ha recentemente ottenuto la promozione in Serie C, non è coinvolta direttamente nelle accuse.

Tre ex calciatori del Bra, club cuneese che ha ottenuto la promozione in Serie C dopo undici stagioni, sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo a seguito di una serata trascorsa in un locale di Bra lo scorso 30 maggio. La Procura di Asti ha concluso le indagini identificando come imputati il mediano Perseu, oggi tesserato con il Giulianova, l’attaccante Rosa, attualmente in forza al Ligorna, e il centrocampista Mawete, che milita nel Livorno. Tutto ebbe inizio durante una delle serate dedicate all’aperitivo in consolle, un appuntamento che la città di Bra ospita da venti anni. La studentessa universitaria che ha sporto denuncia si trovava nel luogo della celebrazione insieme ad alcune amiche per festeggiare il traguardo sportivo raggiunto dal club un mese e mezzo prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schiaffo al Bra: tre ex calciatori accusati di violenza di gruppo

Leggi anche: Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio

Bra, tre ex calciatori accusati di stupro durante la festa per la promozione in serie CI fatti contestati, come riferisce La Stampa, risalgono alla fine di maggio dello scorso anno.

Si parla di: Bra, stuprata dopo la festa promozione: i 3 calciatori sotto accusa | Libero Quotidiano.it.

I tre calciatori del Bra e le chat sullo stupro: Superiorità numericaUna studentessa denuncia alcuni giocatori e tenta il suicidio. I commenti dei compagni al rapporto filmato e diffuso ... torino.repubblica.it

«Violentata da tre calciatori del Bra che festeggiavano la promozione», la denuncia di una 20enne torinese che tenta il suicidioI tre hanno richiesto il rito abbreviato. Hanno tra i 21 e i 24 anni e sono accusati di violenza sessuale di gruppo e uno anche di «revenge porn» ... torino.corriere.it