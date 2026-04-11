Scheggino brilla il Diamante Nero | al via la XIX edizione

A Scheggino è iniziata la XIX edizione di Diamante Nero, che si svolge in piazza Carlo Urbani. La cerimonia di apertura è stata accompagnata dal taglio del nastro e dalla musica della Banda Città di Spoleto. Gli stand enogastronomici sono stati aperti al pubblico, offrendo diverse specialità locali. La manifestazione coinvolge cittadini e visitatori della zona, portando vita e colore alla piazza principale del paese.

Ha aperto i battenti la “XIX Edizione di Diamante Nero" in piazza Carlo Urbani, a Scheggino, con il taglio del nastro e la Banda Musicale Città di Spoleto che ha accompagnato i presenti all’apertura degli stand enogastronomici.Erano presenti per l’occasione Peppone Calabrese, direttore artistico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Fiera Agricola Caserta, successo all’A1 Expò per la XIX edizioneCrescono le presenze all’evento: +15% rispetto al 2025 È stata un successo la diciannovesima edizione di Fiera Agricola, svoltasi dal 6 all’8 marzo... Leggi anche: Caserta, presentata la XIX edizione della Fiera Agricola 2026 all’I.T.S. Guido Carli Si parla di: Taglio del nastro a Scheggino per la XIX Edizione di Diamante Nero. A Scheggino è tornato il profumo del Diamante Nero: tre giorni tra sapori, arte e rinascitaSi è aperta la XIX edizione dell'evento dedicato al tartufo nero pregiato. Il sindaco Dottori: Onoriamo l’identità del territorio. Inaugurato anche il Centro Protezione civile ... corrieredellumbria.it Largo all'eccellenza a Scheggino, torna Diamante Nero: tre giorni tra sapori, cultura e territorioSvelata la XIX edizione dell'evento dedicato al tartufo nero pregiato: in vetrina i prodotti della Valnerina. Appuntamento dal 10 al 12 aprile. Il sindaco Dottori: Kermesse simbolo delle nostre radic ... corrieredellumbria.it