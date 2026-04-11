Due persone con lo stesso cognome, Salis, condividono la passione per il martello, anche se le loro attività sono molto diverse. Uno si dedica alla produzione di calzature, mentre l’altro si occupa di lavori manuali con l’attrezzo. La loro relazione non è stata specificata, ma il collegamento tra i due si basa sulla presenza del cognome e sulla passione comune per il martello.

Hanno lo stesso cognome, Salis, la stessa specialità, il martello, anche se svolta in modo del tutto diverso. La prima, Ilaria, faceva parte - secondo i giudici ungheresi che non hanno potuto processarla grazie all'immunità garantitale dall'Europarlamento - di una banda, appunto la banda del martello, che con quell'oggetto inseguiva presunti nazisti per le strade di Budapest in scarpe da ginnastica e abiti adatti alla caccia all'uomo. La sua omonima Silvia, affascinante neo sindaco di Genova, è invece campionessa olimpica di lancio del martello, secondo i regolamenti internazionali che mai ha violato. Ultimamente poi le unisce un'altra similitudine: entrambe sembrano avere smania di cambiare residenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scarpe e martello

Sit in contro la chiusura di Scarpe e Scarpe, il dramma delle undici dipendentiUndici dipendenti, tutte donne e gran parte mamme, a rischio del posto di lavoro.

Licenziamento collettivo al Centro Today: a rischio 11 posti di lavoro per la chiusura di “Scarpe & Scarpe”Filcams Cgil e Uiltucs lanciano l’allarme: il negozio chiuderà il 16 aprile per costi di gestione insostenibili.

Garlasco - La traccia mai analizzata porta a un martello

Temi più discussi: Garlasco, le scarpe di Stasi con i pallini sotto la suola e le 25 impronte sulla scena. Tutto sbagliato, il numero non è un 42; I lanciatori della Dogaia, arresti confermati; Garlasco, identificato Ignoto 2: è un nome clamoroso. Stop a servizio tv a tutela dell'indagine.

Garlasco, nuove impronte di scarpe e possibile martello riaccendono i dubbi sull’omicidio di Chiara PoggiNuove perizie sul giallo di Garlasco riaprono il caso Stasi Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007, tor ... assodigitale.it

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Ieri ho proposto un sondaggio su che marca di scarpe usate per correre e il risultato è il seguente. Totale voti 1256 Notare che Asics e Brooks, solo loro hanno avuto il 50% dei voti E che Reebook non Le caga nessuno 1- Asics – 298 (23,6%) 2 - Brooks – 289 - facebook.com facebook

La polemica sulle scarpe della Salis credo che sia tra le cose più idiote lette recentemente. #silviasalis x.com