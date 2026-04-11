Scanu svela il suo cachet all'Isola | 18mila euro a puntata c'era chi ne prendeva un decimo

Valerio Scanu ha recentemente condiviso dettagli sulla sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2015, rivelando che il suo cachet era di circa 18 mila euro a puntata. Ha inoltre commentato come alcune cifre fossero molto inferiori, arrivando a rappresentare solo un decimo di quanto percepiva lui. La trattativa per la partecipazione si è conclusa con successo dopo un percorso ritenuto difficile, culminato con la sua presenza in Honduras per la finale.

Valerio Scanu torna a parlare della sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2015. Dalla trattativa "impossibile" nata per evitare il reality fino alla finale in Honduras: il cantante rivela le cifre record del suo contratto e il confronto con quelle degli altri naufraghi.🔗 Leggi su Fanpage.it L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...