Scanu svela il suo cachet all'Isola | 18mila euro a puntata c'era chi ne prendeva un decimo

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valerio Scanu ha recentemente condiviso dettagli sulla sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2015, rivelando che il suo cachet era di circa 18 mila euro a puntata. Ha inoltre commentato come alcune cifre fossero molto inferiori, arrivando a rappresentare solo un decimo di quanto percepiva lui. La trattativa per la partecipazione si è conclusa con successo dopo un percorso ritenuto difficile, culminato con la sua presenza in Honduras per la finale.

Valerio Scanu torna a parlare della sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2015. Dalla trattativa "impossibile" nata per evitare il reality fino alla finale in Honduras: il cantante rivela le cifre record del suo contratto e il confronto con quelle degli altri naufraghi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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