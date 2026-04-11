Scandicci si rinnova l’area giochi di via dell’Acciaiolo

Il Comune di Scandicci ha avviato i lavori di rinnovo dell’area giochi situata in via dell’Acciaiolo. Questa operazione fa parte di un piano più ampio di riqualificazione delle zone verdi attrezzate nel territorio, che ha già interessato diversi parchi e giardini pubblici. Gli interventi prevedono il miglioramento delle strutture e la messa in sicurezza delle aree dedicate ai bambini, con l’obiettivo di offrire spazi più funzionali e accoglienti.

Prosegue il piano del Comune di Scandicci per il rinnovo delle aree verdi attrezzate. Dopo gli interventi al giardino Rita Atria, al parco Ilaria Alpi, al giardino Pestalozzi, all’area verde di via Rialdoli, ai giardini Caboto e Olmo, all’area verde San Giusto e in via Gemmi, ora tocca ai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre, la tappa al parco dell’Acciaiolo di ScandicciScandicci, 1 febbraio 2026 – Il Parco dell’Acciaiolo di Scandicci ha fatto da splendida cornice a una delle tappe più suggestive del Gran Prix...