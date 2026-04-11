Un escursionista ha deciso di scalare il Kilimangiaro indossando pantaloncini, suscitando reazioni tra gli appassionati di montagna. L’episodio ha attirato l’attenzione sui rischi di affrontare un’alta vetta senza l’abbigliamento adeguato, considerando le temperature estreme e le condizioni climatiche variabili. La montagna si eleva imponente sopra le pianure della Tanzania, raggiungendo i 5.895 metri di altezza, dominando il paesaggio circostante.

Il Kilimangiaro svetta come una divinità d'avorio sopra le pianure della Tanzania, un gigante di roccia e ghiaccio che osserva il mondo dai suoi cinquemilanovecentocinquanta metri di altitudine. Lassù, dove l’aria si fa sottile e il gelo morde con la ferocia di un predatore, la sopravvivenza è una questione di strati, tessuti tecnici e bombole di ossigeno. Eppure, in questo scenario estremo, d’un tratto appare un uomo che sovverte ogni legge della fisica e della prudenza. Si chiama Wim Hof, è olandese e, per tutti, oggi è Iceman, l’uomo del ghiaccio. Siamo nel febbraio del 2009. Mentre le spedizioni tradizionali misurano i passi con meticolosa lentezza, concedendosi giorni di acclimatamento per evitare che i polmoni si arrendano alla quota, Wim Hof accelera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scala il Kilimangiaro in pantaloncini: "Il comfort è un assassino"

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Salve a tutti, in casa ho questa scala interna a giorno in legno. Non mi piace il verso degli scalini. Secondo voi si può modificare ruotando l'entrata e spostando i 4 gradini in basso mettendoli al posto del frigorifero In questo modo eliminarei quel piccolo piane - facebook.com facebook

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