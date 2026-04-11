Sassuolo i Lions consegnano le ' borse alimentari' all' amministrazione
Sabato 11 aprile si è svolta a Sassuolo la consegna delle borse alimentari da parte del Lions Club all’amministrazione comunale. L’evento rappresenta un momento di solidarietà che si ripete periodicamente, con l’obiettivo di supportare le persone in difficoltà. La consegna si è tenuta questa mattina, segnando un’altra edizione di questo gesto di assistenza da parte del club.
Si è rinnovato questa mattina, sabato 11 aprile, il consueto appuntamento con la solidarietà firmato dal Lions Club Sassuolo. Il Club cittadino ha ufficialmente consegnato all’Amministrazione comunale le "Borse Alimentari": un carico di generi di prima necessità destinato a sostenere i nuclei.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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