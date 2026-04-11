Sassuolo i Lions consegnano le ' borse alimentari' all' amministrazione

Nella mattinata di sabato 11 aprile, il Lions Club Sassuolo ha portato avanti il tradizionale gesto di solidarietà consegnando le borse alimentari all’amministrazione comunale. L’evento si è inserito nel calendario di iniziative periodiche promosse dall’associazione, che da tempo sostiene le famiglie in difficoltà attraverso queste donazioni. La consegna si è svolta in una cornice di collaborazione tra i rappresentanti del club e i responsabili comunali.

Si è rinnovato questa mattina, sabato 11 aprile, il consueto appuntamento con la solidarietà firmato dal Lions Club Sassuolo. Il Club cittadino ha ufficialmente consegnato all’Amministrazione comunale le "Borse Alimentari": un carico di generi di prima necessità destinato a sostenere i nuclei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day”