A Sarzana, nel poligono di Via Pallodola, si svolge tra sabato 11 e domenica 12 aprile la terza fase di qualificazione ai Campionati italiani di tiro a segno. L'evento coinvolge diversi atleti che cercano di conquistare un posto nelle competizioni nazionali. La manifestazione rappresenta un momento importante per il settore, con numerosi partecipanti pronti a confrontarsi su diverse discipline.

Il poligono di Via Pallodola a Sarzana ospita, tra sabato 11 e domenica 12 aprile, una tappa fondamentale per il tiro a segno nazionale: la terza fase di qualificazione ai Campionati italiani. L’evento, che si estende anche al prossimo fine settimana, vede impegnati gli atleti del Tsn Spezia nella corsa verso l’appuntamento conclusivo previsto a Roma per settembre. L’eccellenza tecnica del Tsn Spezia in campo. Le sessioni di tiro, programmate dalle ore 9 alle 16 durante tutti i quattro giorni dell’evento, vedranno protagonisti alcuni dei profili più rilevanti della disciplina. Tra le figure chiave schierate dal club spezzino figurano la campionessa italiana Giuntoli, specializzata nella pistola, e Baruzzo, che detiene il titolo di vicecampione giovanile nazionale nella carabina, sia nelle prove a 10 metri che in quelle a tre posizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana, sfida al poligono: i campioni puntano ai titoli italiani

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