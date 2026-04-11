Sarnano cantiere post-sisma chiuso | 65mila euro di sanzioni

I carabinieri di Sarnano, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno chiuso un cantiere nel centro della città a causa di violazioni della normativa sulla sicurezza. L’intervento ha portato all’applicazione di sanzioni per un totale di 65 mila euro. Il cantiere era stato aperto in seguito al terremoto che ha colpito l’area, ma sono state riscontrate irregolarità che hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Sarnano, in coordinamento con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno imposto la chiusura immediata di un cantiere nel centro di Sarnato, in provincia di Macerata, a seguito di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza. L’ispezione, focalizzata sulle attività legate alla ricostruzione post sisma del 2016, ha evidenziato una gestione pericolosa dei rischi per i lavoratori, portando a denunce per tre soggetti coinvolti e a sanzioni economiche complessive che superano i sessantacinquemila euro. Sicurezza compromessa e responsabilità condivise. Le verifiche effettuate sul posto hanno rivelato lacune strutturali nella gestione della protezione dei dipendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarnano, cantiere post-sisma chiuso: 65mila euro di sanzioni Un milione di euro per Assisi. Arrivano le risorse post-sisma: "Tuteliamo identità e sicurezza"Il nuovo Piano delle Opere Pubbliche, nell’ultima Cabina di Coordinamento, ha assegnato ad Assisi un finanziamento complessivo di 1. Ricostruzione post sisma: 1,6 milioni di euro al Comune di Todi per cinque interventi di recuperoIl Comune di Todi beneficiario di un importante finanziamento per la ricostruzione post-sisma.