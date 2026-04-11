Il 25 marzo 2026 si è tenuta l'intronizzazione ufficiale di Sarah Mullally, alla presenza del primo ministro e dei principi di Galles. La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di Canterbury, dove Mullally, una donna di mezza età con capelli biondi, occhiali e sorriso aperto, ha bussato tre volte con un bastone alla porta ovest, dopo aver percorso a piedi sei giorni da un’altra cattedrale.

L ’immagine è potente: una donna di mezza età, caschetto biondo, occhialoni da miope, sorriso franco, rivestita dei paramenti sacri bussa tre volte con un bastone alla porta ovest della Cattedrale di Canterbury: chiede ingresso dopo un pellegrinaggio di sei giorni dalla Cattedrale di St. Paul a Londra. Una donna a capo della Chiesa anglicana: Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury X Leggi anche › La Chiesa evolve: suor Petrini prima donna a capo del Governatorato vaticano In testa la mitra solenne delle grandi occasioni, sopra la biancaveste talare un’ampia mantella giallo oro. Impugna la ferula, il bastone pastorale sormontato dalla croce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarah Mullally il 25 marzo 2026 è stata ufficialmente intronizzata alla presenza del primo ministro Keir Starmer, dei principi di Galles, William e Catherine

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Chi è Sarah Mullally, prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa anglicana dopo 500 anniLondra – Mai una donna a capo di una Chiesa apostolica. Mai, fino a Sarah Mullally, 63 anni, ex infermiera britannica. A fare la rivoluzione è la Chiesa anglicana che oggi ha nominato ufficialmente la ... quotidiano.net

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Radio Pride. Elton John · Your Song. Sarah Mullally è la nuova Arcivescova di Canterbury. Per la prima volta nella storia, la massima carica spirituale della Chiesa Anglicana è ricoperta da una donna. Questo non è solo un cambio al vertice, ma un segnale po - facebook.com facebook

Sarah Mullally incoronata arcivescova di Canterbury: è la prima donna nella storia della Chiesa anglicana (dopo 500 anni) x.com