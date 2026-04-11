Sannio rapina da 50mila euro a un novantottenne | arrestato il giovane

Un giovane di 19 anni, di nazionalità egiziana e residente nell’area napoletana, è stato arrestato dai carabinieri di Paduli dopo aver rapinato circa 50 mila euro in contanti e gioielli a un uomo di 98 anni nel Sannio. L’episodio si è verificato di recente e l’arresto segue le indagini avviate immediatamente dopo la denuncia della vittima.

I carabinieri della stazione di Paduli hanno arrestato un diciannovenne di nazionalità egiziana, residente nell'area napoletana, dopo che aveva sottratto circa 50 mila euro in contanti e gioielli a un novantottenne del Sannio. L'azione dei militari è scattata subito dopo la segnalazione di un passante che aveva notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell'abitazione della vittima. L'inganno telefonico e il colpo ai danni del novantottenne Il meccanismo della truffa si è attivato attraverso una .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio, rapina da 50mila euro a un novantottenne: arrestato il giovane Filena, la solidarietà corre veloce: il Sannio si mobilita e la raccolta fondi sfiora i 50mila euroLa storia di Filena Zanchelli, la 12enne di Guardia Sanframondi affetta da tetraparesi spastica, sta superando i confini del suo paese, attraversando... Ricercato per una rapina da 40mila euro a Cremona, arrestato a Gravellona ToceRicercato per una rapina commessa a ottobre a Cremona, è stato arrestato lunedì 23 febbraio a Gravellona Toce.