Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del sistema sanitario nazionale, evidenziando una crisi grave che potrebbe portare alla creazione di disparità nell’accesso alle cure. Ha sottolineato la necessità di un contratto unico per il settore, affermando che il rischio attuale è che il diritto alla salute diventi un privilegio riservato a pochi.

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, ha lanciato un allarme durissimo sulla tenuta del sistema sanitario nazionale, denunciando una crisi profonda che minaccia di trasformare il diritto alla salute in un privilegio per pochi. Il sindacalista punta il dito contro la gestione delle risorse e le disparità tra i settori, evidenziando come la carenza di personale stia rendendo vani i tentativi di modernizzazione organizzativa. Il divario contrattuale e la richiesta di unificazione del settore. Le imminenti trattative previste per il triennio 2025-2027 nel comparto pubblico hanno riacceso un dibattito lacerante riguardante la posizione dei lavoratori del privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il rischio è il privilegio: serve un contratto unico

Sanita’: Rocca, serve contratto unico per pubblico e privatoÈ necessario instaurare “un contratto unico per la sanità pubblica e privata: credo che sia fondamentale, soprattutto se consideriamo anche la...

Sanità, Giuliano (UGL): “Sistema in crisi tra carenza d'organici e diseguaglianze sociali. Apriamo la strada al contratto unico”“Mentre si affacciano le trattative per il triennio 2025-2027 nel settore pubblico, assistiamo all'ennesimo, inaccettabile schiaffo ai danni di oltre...

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Sanità: A Napoli il confronto su rischio clinico e assicurazioni al 40° Congresso Nazionale SIFAl termine della tavola rotonda, Mediass, società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente e parte del Gruppo Ardonagh, premierà la migliore relazione scientifica selezionata dal 40° Congress ... insurzine.com

' . Dopo 17 anni, la Calabria esce dal commissariamento della sanità. Un passaggio storico. Ma nel Nord-Est della Calabria la realtà è più complessa C’è la questione sociale, una popolazione provata d - facebook.com facebook

`’ Il video dell’intervento del segretario @cislfp, @chierchiar , ospite di @RaiNews per parlare di #SanitàPrivata e #Rsa, rilanciando le motivazioni dello #sciopero del prossimo 17 aprile: vimeo.com/1182005653sha… x.com