Sanità Ascolana | 1,7 milioni per nuovi reparti e trasfusionale

Le procedure di gara per aumentare i servizi sanitari nell’area di Ascoli Piceno sono ora in corso, con interventi specifici a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Sono stati stanziati 1,7 milioni di euro destinati alla creazione di nuovi reparti e alla ristrutturazione del servizio trasfusionale. Le risorse sono state allocate per migliorare l’offerta sanitaria locale.

Le procedure di gara per il potenziamento dei servizi sanitari nell’area di Ascoli Piceno sono ufficialmente entrate nel vivo, con interventi mirati a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. Le nuove gare d’appalto puntano a modernizzare l’unità di medicina trasfusionale e a rinnovare completamente il reparto di cardiologia, con investimenti che superano i 1,7 milioni di euro complessivi. Il piano di ammodernamento prevede due binari distinti: da un lato, la riqualificazione degli spazi per il servizio trasfusionale di San Benedetto, con un impegno economico di 415 mila euro finanziato direttamente dall’azienda sanitaria; dall’altro, un massiccio investimento di 1,3 milioni di euro destinato alla cardiologia dell’ospedale di Ascoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Ascolana: 1,7 milioni per nuovi reparti e trasfusionale Sanità, dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologicheI fondi, risultanti dagli utili ottenuti nell’esercizio 2023-24, saranno distribuiti tra le Asl, i policlinici e le aziende ospedaliere di Roma e di... Sanità, l’allarme dei cittadini. Carenze nei reparti dell’ospedale. Appello alla Asl: "No a nuovi tagli"di Sonia Fardelli Nuovo appello per la sanità in , per evitare ulteriori tagli e per cercare di ripristinare importanti servizi.