Un artista noto per il suo lavoro con i colori e le parole, che si occupa di tramandare la cultura azteca e le storie antiche, ha recentemente attirato l’attenzione. La sua attività si concentra sulla conservazione della memoria attraverso opere che combinano scrittura e immagine. Questa figura si distingue per il modo in cui utilizza strumenti tradizionali e simbolici per rappresentare le storie e le tradizioni di un passato remoto.

Intervista L'autrice argentina, pubblicata nel nostro paese da Caissa Italia, sarà a ospite a Bologna Children’s Book Fair, in dialogo con Anselmo Roveda, martedì 14 aprile, alle ore 11,45 (sala Minuetto) Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. C’è un papà tlacuilo, sorta di scrivano a colori, che dipinge le parole «vere», tramanda la cultura azteca e le storie antiche, sa che i suoni di quelle lettere si risveglieranno e conquisteranno nuove generazioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sandra Siemens, la memoria in un cucchiaio

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