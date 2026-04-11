San Stanislao di Cracovia †1079 vescovo e martire | patrono della Polonia

Il 11 aprile 2026, in occasione del Sabato dell’Ottava di Pasqua, la Chiesa ricorda San Stanislao di Cracovia, vissuto nel XI secolo e riconosciuto come martire e vescovo. Questa data segna la celebrazione della sua figura e della sua influenza nella storia religiosa della regione. La commemorazione si inserisce nel calendario liturgico e coinvolge diverse comunità che ricordano la sua vita e il suo ruolo come patrono della Polonia.

Nel Sabato dell’Ottava di Pasqua, 11 aprile 2026, la Chiesa propone la figura di San Stanislao di Cracovia (ca. 1030–1079), pastore saldo e martire della comunità polacca. Nato a Szczepanów, si formò negli studi ecclesiastici a Gniezno e a Parigi. Ordinato presbitero, nel 1072 fu eletto vescovo di Cracovia. Il suo ministero fu contrassegnato da cura dei poveri, visita alle parrocchie e attenzione alla disciplina del clero. Esigeva coerenza evangelica e promuoveva la riforma dei costumi, unendo studio, penitenza e governo pastorale. La fermezza lo condusse al confronto con il sovrano Boleslao II l’Audace, a motivo di abusi e scandali pubblici. Dopo reiterate ammonizioni, Stanislao ricorse alla scomunica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Stanislao di Cracovia (†1079), vescovo e martire: patrono della Polonia San Gerlando di Agrigento, vescovo e patrono: la rinascita cristiana della Sicilia normannaNel Mercoledì della I Settimana di Quaresima (25 febbraio 2026) il Martirologio ricorda San Gerlando di Agrigento, vescovo dell’XI secolo e patrono... Oggi 3 febbraio, San Biagio: il vescovo martire invocato contro i mali della golaConosciuto come il protettore dai mali della gola per un miracolo compiuto, San Biagio fu un vescovo dei primi secoli che morì martire per la fede. Temi più discussi: San Stanislao di Cracovia (†1079), vescovo e martire: patrono della Polonia; Il Santo del giorno: S. Stanislao; ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 11 Aprile 2026; Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 11 Aprile: Napoleone viene esiliato all'Elba. San Stanislao di Cracovia (†1079), vescovo e martire: patrono della PoloniaBiografia essenziale di San Stanislao, vescovo di Cracovia, martire e patrono della Polonia. Memoria l’11 aprile. quotidiano.net San Stanislao: Il Santo Celebrato l'11 AprileSan Stanislao, il santo celebrato l'11 aprile, è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana, particolarmente venerato in Polonia. Nato nel 1030 a Szczepanów, un piccolo villaggio ... quotidiano.net 20 marzo 2026 - Chiesa di San Giuseppe Cafasso Palermo VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE (parrocchie: S. Giuseppe Cafasso, S. Nicolò all'Albergheria, Maria SS. Assunta - Cattedrale, S. Ippolito, S. Stanislao Kostka della 2^ Zona Pastorale del 2° Vicari - facebook.com facebook