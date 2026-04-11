San Siro ha deciso | basta con Leao! Gioca un primo tempo disastroso e viene travolto dai fischi

A San Siro si è concluso il primo tempo con l’arbitro che ha deciso di sostituire il giocatore protagonista di un inizio difficile. Dopo 45 minuti di gioco, il pubblico ha espresso il proprio disappunto con fischi, concentrandosi in modo particolare sul calciatore sostituito. La squadra si è presentata in campo con alcune difficoltà, e il rendimento del primo tempo ha portato a questa decisione.

San Siro ha deciso che basta, con Rafa Leao ha finito la pazienza. Lo stadio ha fischiato Leao in 3-4 occasioni durante il primo tempo e al 45’ i fischi sono diventati collettivi, per tutta la squadra. Zoom sui momenti. Dopo un quarto d’ora si nota un Rafa nervoso: dà una manata a Kabasele e applaude l’arbitro Marchetti. Ammonito (e poteva andargli peggio). Nell’azione dell’autogol di Bartesaghi, Rafa non rincorre – peccato veniale, che Saelemaekers gli fa notare immediatamente – ma è alla mezz’ora che il rapporto precipita. Pulisic lotta su un pallone e parte in dribbling. Quando arriva sulla trequarti, non trova Leao in area ma defilato a sinistra, vicino a lui, e lo serve.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Siro ha deciso: basta con Leao! Gioca un primo tempo disastroso e viene travolto dai fischi Bordata di fischi per Leao a San Siro, rottura totaleMomento difficile per Rafael Leao in casa Milan con l’attaccante portoghese che sta vivendo un periodo difficile in casa rossonera ed ora è stato... Leggi anche: Olimpiadi, J.D. Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video