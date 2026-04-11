San Mauro | 300 famiglie attivano la rete di sicurezza cittadina

A San Mauro Torinese, circa 300 famiglie hanno aderito al progetto di controllo del vicinato promosso dall’amministrazione comunale. Questa iniziativa trasforma l’attività di sorveglianza tra i residenti da un gesto volontario a un protocollo ufficiale, inserendosi in un più ampio programma nazionale. La misura mira a rafforzare la presenza e la sicurezza nelle zone residenziali del comune, garantendo un intervento coordinato tra cittadini e forze dell’ordine.

L’amministrazione di San Mauro Torinese ha ufficializzato l’ingresso nel progetto nazionale per il controllo del vicinato, una mossa che trasforma la vigilanza spontanea dei residenti in un protocollo istituzionale coordinato. La decisione, approvata all’unanimità dalla Giunta guidata da Guazzora lo scorso 8 aprile, mira a strutturare un modello di sicurezza partecipata che vede già coinvolte circa 300 famiglie del territorio. Non si tratta di un esperimento isolato o di una risposta improvvisata alla cronaca locale, bensì della formalizzazione di una rete di collaborazione già consolidata tra i cittadini. Questo gruppo di residenti aveva infatti sviluppato autonomamente sistemi di mutuo aiuto e monitoraggio informale, che ora riceveranno il supporto dell’associazione nazionale e il collegamento diretto con la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Mauro: 300 famiglie attivano la rete di sicurezza cittadina Signa: 30 nuovi cittadini attivano la nona rete di sicurezza a viaUna nuova rete di sicurezza si attiva oggi a Signa, nel cuore della zona residenziale di via di Castello. Niente voto ai fuorisede? Cgil Padova e Udu attivano la rete dei rappresentanti di lista«Il prossimo appuntamento referendario rischiava di escludere nuovamente più di 5 milioni di elettori fuori sede in tutta Italia, privati della... Si parla di: San Mauro punta sul controllo del vicinato: 300 famiglie già coinvolte nella rete sicurezza; Controllo del vicinato: San Mauro dice sì. I cittadini fanno rete contro la criminalità. Mensa scolastica, a San Mauro Cilento paga il sindaco con la sua indennità: Così aiutiamo le famiglieA San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, la mensa scolastica la offre il sindaco. Nel vero senso della parola: Carlo Pisacane, primo cittadino del piccolo comune cilentano, verserà per il ... fanpage.it