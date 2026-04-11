Venerdì 17 aprile 2026, alle 17, si terrà a Varese la presentazione del libro intitolato Francesco, anima libera, presso la Chiesa di San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari 140. Il volume è una graphic novel dedicata a San Francesco. L'evento prevede la partecipazione di autori e rappresentanti della chiesa locale. L'iniziativa si inserisce nel calendario culturale della città con l'obiettivo di esplorare aspetti della vita del santo attraverso il formato illustrato.

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17, la Chiesa di San Massimiliano Kolbe situata in viale Aguggiari 140 a Varese ospiterà la presentazione del volume intitolato Francesco, anima libera. L’opera è firmata da Roberto Benotti, conosciuto anche con lo pseudonimo artistico di RobiHood, e si propone di offrire una prospettiva inedita sulla figura di San Francesco d’Assisi attraverso un linguaggio visivo e comunicativo moderno. Un racconto grafico tra spiritualità e tradizione letteraria. L’iniziativa nasce per celebrare il bicentenario della scomparsa del Santo di Assisi, proponendo un approccio che si distacca dalle classiche biografie storiche.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Francesco in versione graphic novel: il nuovo libro a Varese

Davide Rondoni a Varese: il libro che svela il segreto di San FrancescoDavide Rondoni arriva stasera, martedì 7 aprile, a Villa Recalcati per presentare il proprio volume dedicato a San Francesco d’Assisi.

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Nuova moneta da 2 euro di San Francesco d’Assisi, quanto vale e come acquistarla3 milioni di pezzi per la moneta dedicata a San Francesco. Dalle versioni speciali al trittico con San Marino e Vaticano. Ecco come averle ... quifinanza.it

Presentato questa mattina all’ex Convento di San Francesco il progetto ‘La Cultura che cura’ all’interno di Pordenone Capitale della Cultura. - facebook.com facebook

Sacro e profano ad Ascoli Piceno. Tiziano (San Francesco riceve le stigmate), Anonimo abruzzese (Transito della Vergine), Nazzareno Orlandi (M'ama, non m'ama), Ernesto Biondi (Baci e carezze). Pinacoteca Civica. #ALondranoncè x.com