San Damaso ha una nuova area fitness ecco il taglio del nastro

Sabato 11 aprile è stata ufficialmente aperta al pubblico la nuova area fitness all'aperto di San Damaso. I lavori di realizzazione sono terminati nelle settimane precedenti e questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione. La struttura si trova in una zona pubblica e offre attrezzature per l’attività fisica all’aperto. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle autorità locali e della comunità.

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina, sabato 11 aprile, la nuova area fitness all'aperto di San Damaso, dopo la conclusione nelle scorse settimane dei lavori di realizzazione.All'iniziativa hanno preso parte gli assessori ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e allo Sport Andrea.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia locale