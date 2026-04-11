Da sabato 11 aprile 2026, entrano in commercio in Italia i nuovi modelli di smartphone Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57. Questi dispositivi appartengono alla fascia media e sono stati annunciati come dotati di intelligenza artificiale, che dovrebbe migliorare alcune funzioni. Le due versioni vengono immessi sul mercato contemporaneamente, ampliando l’offerta di Samsung nel segmento di dispositivi più accessibili.

Da oggi, sabato 11 aprile 2026, il mercato della telefonia di fascia media in Italia si arricchisce con l’arrivo ufficiale dei nuovi modelli Samsung Galaxy A37 e Galaxy A57. I dispositivi sono già reperibili tramite i canali di vendita online di Amazon, lo store proprietario Smarterstore.it e attraverso la rete distributiva fisica e digitale dei principali rivenditori di elettronica. La gamma si articola su diverse configurazioni di memoria e prezzi, permettendo una scelta granulare per l’utente. Il modello Galaxy A37 è proposto con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al prezzo di 449 euro, mentre la versione con 256 GB di spazio di archiviazione sale a 529 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy A37 e A57: arriva l’IA per rivoluzionare il mercato

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SAMSUNG Galaxy A57 e A37: prezzi, SPECIFICHE e NOVITA'

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