Salvò ragazza sul cornicione della scuola | poliziotto promosso per merito straordinario - Video

Durante la Festa della Polizia sono state consegnate 29 premiazioni, tra cui quella a un poliziotto che ha ricevuto un riconoscimento per aver salvato una ragazza rimasta sul cornicione di una scuola. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi agenti e rappresentanti delle forze dell’ordine, con premi assegnati per meriti particolari. Il poliziotto, che ha agito in modo tempestivo, è stato promosso per “merito straordinario”.

LA PREMIAZIONE. Ventinove premiazioni alla Festa della Polizia. Meriti straordinari per Filippo Milazzo che ha salvato una ragazza a scuola. C’è stato spazio anche per una «promozione per merito straordinario», tra le 29 premiazioni che si sono tenute alla festa della polizia di quest’anno. L’ha ottenuta per mano del prefetto Luca Rotondi l’agente scelto della polizia di Stato Filippo Milazzo con questa motivazione: «Evidenziando eccezionali capacità professionali e operative e sprezzo del pericolo, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo una ragazza minorenne che, salita sul terrazzo di una scuola e scavalcata la protezione, era in procinto di mettere in atto un tentativo di suicidio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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