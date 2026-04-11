Matteo Salvini, durante un evento a Milano, ha commentato le recenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky, leader ucraino, che aveva criticato Viktor Orban. Salvini ha definito volgare e disgustoso il modo in cui Zelensky ha minacciato di morte Orban, aggiungendo che l’Italia sta fornendo ingenti somme di denaro all’Ucraina. La manifestazione “Senza Paura” è stata annunciata per il 18 aprile.

Matteo Salvini, in via Osoppo a Milano in un gazebo della Lega per lanciare la manifestazione “ Senza Paura ” in programma sabato 18 aprile, ha attaccato il leader ucraino Volodymyr Zelensky che qualche giorno fa ha attaccato Victor Orban. “Se ci sarà anche Orban in piazza Duomo? Intanto spero ci sia da riconfermato presidente del Consiglio. Votano domani, quindi rispetto il voto ungherese nonostante le entrate a gamba tesa di Zelensky, di Soros, della von der Leyen – ha detto Salvini – Vance non ha minacciato di morte Orban come fatto da Zelensky. Minacciare di morte un leader europeo è qualcosa di volgare e disgustoso. Soprattutto da parte di un signore che stiamo riempiendo di miliardi per difendere e ricostruire il suo paese”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini attacca Zelensky per difendere Orban: “Minacciare di morte è volgare e disgustoso. Lo stiamo riempiendo di soldi”

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