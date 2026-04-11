Il Municipio V ha organizzato un fine settimana dedicato alla promozione della salute femminile, con iniziative di screening e attività di assistenza sanitaria. Durante l’evento sono stati previsti anche momenti di premiazione per riconoscere l’impegno civile delle donne. La programmazione si è svolta con l’obiettivo di offrire servizi concreti e valorizzare il ruolo femminile attraverso varie attività dedicate.

Il Municipio V ha pianificato un fine settimana dedicato alla tutela e al riconoscimento del ruolo femminile, alternando interventi di assistenza sanitaria diretta a momenti di celebrazione dell’impegno civile. Le iniziative, che si snodano tra sabato 11 e domenica 12 aprile, mirano a coniugare la prevenzione medica con la valorizzazione delle figure femminili che contribuiscono attivamente al tessuto sociale della comunità. La prima fase dell’agenda si concentra sulla salute, con un appuntamento fissato sabato 11 aprile, dalle 8:30 alle 13:00. Presso l’associazione Giovanni Falcone, situata in via dei Narcisi 1A nel quartiere Santo Spirito–Catino, sarà operativo un ambulatorio mobile per offrire screening senologici gratuiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute e merito: il Municipio V celebra le donne tra screening e premi

“Le Donne Italiane Dimenticate”: il Municipio delle Torri celebra il Giorno del Ricordo a teatroROMA - In occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Cinema “Antonio Cerone” (via Ferdinando Conti al VI...

Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e omaggiIl Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e “racconti in movimento”.

Temi più discussi: L’educazione affettiva è salute pubblica, non un optional, la rivolta degli esperti contro il ddl Valditara; Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: 1000 euro al mese agli universitari; Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana; Reggio, in miglioramento le condizioni di salute del vescovo emerito Caprioli.

Reddito di merito e Sanità, Giusi Princi: Calabria modello europeo. Svolta storica per i diritti all’istruzione e alla saluteUna bella pagina di merito, valorizzazione delle competenze e investimento sul presente e sul futuro della Calabria. Il reddito di merito, fortemente ... ilmetropolitano.it

Manager Asl. Si cambia. Intervista a Lorenzin: Una vera rivoluzione. Vincono professionalità e merito. Chi non raggiungerà obiettivi di salute, a casa. E lo decideremo noi ...Il ministro della Salute è raggiante. Con il sì del Senato alla riforma delle PA passano anche i nuovi criteri per la scelta dei manager di Asl e ospedali. I DG avranno un loro albo nazionale e le ... quotidianosanita.it

Dal 22 al 29 aprile, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, anche l'Azienda aderisce alla settimana di sensibilizzazione di Fondazione Onda: è l'undicesima edizione. La (H) Open Week che vede coinvolti tutti gli ospedali italiani con il - facebook.com facebook

Dal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzione x.com