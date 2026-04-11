Salis anti-Meloni? Potrei

Silvia Salis ha affermato che, di fronte a una richiesta di unificazione, non esclusa la possibilità di candidarsi come premier del centrosinistra. La dichiarazione è stata rilasciata a Bloomberg, dove ha commentato la sua disponibilità a valutare questa possibilità, ammettendo che non può escludere a priori un impegno in quella direzione. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico relativo alle future alleanze e alle candidature per le elezioni.

Silvia Salis candidata premier unitaria del centrosinistra. Lo dice a Bloomberg: "Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia". Anzi no. "Sono la sindaca di Genova e sono stata eletta dai genovesi per occuparmi della città almeno per cinque anni: non ho nessuna intenzione di venire meno al mio mandato", corregge il tiro la prima cittadina dopo un’intervista in cui, insieme alla risaputa avversione verso le primarie, aveva dichiarato la disponibilità a prendere "in considerazione" una richista di coalizione a fare da anti-Melon. Salvo che la richiesta non perviene: dato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salis anti-Meloni? "Potrei" Salis: «Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione»Non è una candidatura e neanche una volontà esplicita di correre per Palazzo Chigi. Salis: "Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione"“È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. True love: Will CEO Lee have the courage , determination to propose to the poor girl Tieu Temi più discussi: Salis: 'Io l'anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione'; Salis: Io anti-Meloni? Potrei pensarci; Salis anti-Meloni? Potrei; Salis: 'Me as an anti-Meloni candidate? I would consider it'. Salis anti-Meloni? PotreiSilvia Salis candidata premier unitaria del centrosinistra. Lo dice a Bloomberg: Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia ... quotidiano.net Silvia Salis pronta a candidarsi, anzi no. «Io anti-Meloni? Sì ma senza primarie»ROMA Non succede, ma se succede. Silvia Salis non nasconde di pensarci: «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei ... ilmessaggero.it Fermi tutti: nuova grana per Elly Schlein *Silvia Salis si candida: "Io anti- Meloni Se me lo chiedono, ci sono* https://www.nicolaporro.it/politicoquotidiano/silvia-salis-si-candida-io-anti-meloni-se-me-lo-chiedono-ci-sono/ - facebook.com facebook Sindaco di Genova Salis lancia la candidatura: "Se csx mi chiedesse di essere l'anti-Meloni, lo prenderei in considerazione" x.com