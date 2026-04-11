Salerno Zambrano | L’interferenza della politica è l’aspetto principale della telenovela Arechi

Sabato 11 aprile, un candidato alle prossime elezioni comunali ha preso parola durante una conferenza stampa al Polo Nautico di Salerno per commentare la situazione degli impianti sportivi cittadini. In particolare, ha sottolineato come l’interferenza della politica rappresenti l’aspetto principale della vicenda riguardante lo stadio di Arechi. La discussione si è concentrata sulla gestione e sulle decisioni che riguardano le strutture sportive della città, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o decisioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti Ai tifosi della Salernitana inferociti ha risposto il candidato a Sindaco per il Centro, Armando Zambrano nella conferenza stampa che stamattina sabato 11 aprile si è tenuta al Polo Nautico proprio sullo stato degli impianti sportivi di Salerno. “Cosa è successo allo stadio Arechi? – ha chiesto Zambrano nella sala gremita di pubblico – E’ stato utilizzato in campagna elettorale. Uno dei principi che dovrebbero muovere i passi di un’amministrazione comunale è essere veritieri, favorire il lavoro della squadra di calcio della città, accompagnarla, ma non interferire, perché l’interferenza della politica è uno degli aspetti della telenovela stadio Arechi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, Zambrano: “L’interferenza della politica è l’aspetto principale della telenovela Arechi” Leggi anche: Elezioni a Salerno: M5S non partecipa alla presentazione della candidatura di Armando Zambrano Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonistiSalerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.