Sala diffidato da sinistra | Chiudi il Cpr

Un'ordinanza diffidante è stata inviata al sindaco da parte di un europarlamentare eletta con il Pd. La richiesta riguarda la chiusura di un centro di permanenza per i rimpatri. La missiva è stata firmata dalla politica che ha espresso chiaramente la sua posizione sull’argomento. La notifica arriva in un momento di tensione tra l’amministrazione comunale e alcuni rappresentanti politici locali.

Una diffida al sindaco. È la mossa partorita dall’europarlamentare Cecilia Strada, eletta col Pd, dai consiglieri regionali Paolo Romano, del Pd (con Strada nella foto), Luca Paladini del Patto civico (lista del capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino) e Onorio Rosati di Avs e da Rachela Sereke, consigliera al Municipio 3: tutti della stessa parte politica di Giuseppe Sala, gli intimano di chiedere al Viminale di chiudere il Cpr di via Corelli a seguito della loro ispezione di ieri mattina. "La situazione del Cpr Corelli negli anni ha già prodotto inchieste giudiziarie, condanne, denunce pubbliche e rilievi istituzionali, senza che a ciò sia seguita una risposta politica adeguata e risolutiva - spiegano i politici -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala “diffidato“ da sinistra: "Chiudi il Cpr" Cpr, Bocchi: "Maggioranza spaccata, in aula va in scena il cortocircuito della sinistra""Nella seduta di aula odierna abbiamo avuto la dimostrazione palese delle profonde divisioni che attraversano la maggioranza del presidente Michele... Migranti, De Pascale apre al Cpr in Emilia e scatena il caos a sinistraMichele De Pascale, presidente dell’Emilia Romagna, fa l’istituzione e non chiude ai Cpr, compreso quello di Bologna, annunciato dal ministro... Temi più discussi: Sala diffidato da sinistra: Chiudi il Cpr; Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: Va chiuso, è un luogo disumano; I consiglieri che chiedono la chiusura del Cpr lo stop al Remigration summit. Sala diffidato da sinistra: Chiudi il CprUna diffida al sindaco. È la mossa partorita dall’europarlamentare Cecilia Strada, eletta col Pd, dai consiglieri regionali Paolo ... ilgiorno.it Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: Va chiuso, è un luogo disumanoDopo l'ennesima ispezione all'interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la chiusura ... fanpage.it Sorpreso nella sala colloqui delle Molinette con quattro panetti di hashish. La denuncia dell'Osapp - facebook.com facebook Claudio Baglioni a Torino, omaggio in Sala Rossa per 60 anni di carriera e gran finale in piazza San Carlo x.com