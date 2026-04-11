Sabotaggio in Friuli | bloccato l’oleodotto la Germania usa le riserve

Un atto di sabotaggio ha causato l’interruzione del flusso di greggio verso le raffinerie nel sud della Germania. La stazione elettrica colpita si trova vicino a Terzo di Tolmezzo, nelle Alpi friulane, e l’interruzione è durata tre giorni alla fine di marzo. In risposta, la Germania ha utilizzato le riserve di petrolio per compensare la mancanza di approvvigionamento.

Un atto di sabotaggio contro una stazione elettrica nei pressi di Terzo di Tolmezzo, nel cuore delle Alpi friulane, ha interrotto per tre giorni il flusso di greggio verso le principali raffinerie della Germania meridionale alla fine di marzo. L’aggressione alle infrastrutture energetiche italiane ha costretto i siti industriali tedeschi a attingere alle riserve strategiche per garantire la continuità delle forniture di benzina, diesel e carburante per l’aviazione. L’interruzione del servizio si è manifestata con un impatto diretto sulla Transalpine Pipeline (TAL), che trasporta il greggio verso la raffineria Miro situata vicino a Karlsruhe....🔗 Leggi su Ameve.eu

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