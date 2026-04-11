Sabotaggio in Carnia | trema per la sua energia l' intero sud della Germania

Un presunto atto di sabotaggio nel cuore della Carnia ha portato a un aumento dell’allerta sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche in Europa. L’incidente ha coinvolto sistemi di distribuzione di energia, causando preoccupazione tra le autorità e le aziende di settore. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità dell’evento o sui soggetti coinvolti, ma la notizia ha suscitato attenzione in tutta l’area.