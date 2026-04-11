Nella zona tra Friuli e Austria, un traliccio della rete elettrica si trova piegato su un lato in un'area difficile da raggiungere. Sul luogo sono state trovate immagini che ritraggono la struttura danneggiata. Le autorità stanno indagando sulla causa del cedimento del terreno, valutando anche l’ipotesi di un possibile sabotaggio. La zona è stata oggetto di controlli approfonditi per verificare eventuali interventi esterni.

AGI - Un traliccio della rete elettrica piegato su un lato in mezzo alla campagna, in una zona inaccessibile, al confine tra Friuli e Austria: il cedimento del terreno è un'ipotesi che lascia subito spazio alla pista più inquietante. Sono le immagini che il TG1 mostra in esclusiva a documentare il sabotaggio dell'impianto che da Trieste porta il petrolio fino all'Europa centrale, una struttura strategica per il continente. Da vicino i segni sono inequivocabili: due piedi dell'impalcatura tagliati in modo che non ci fosse alcun crollo ma un lento collasso con immediata interruzione dell'alimentazione. Hanno colpito qui perché le stazioni di pompaggio sono presidiate giorno e notte dai militari.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sabotaggio di un oleodotto a Trieste. Il Tg1 svela immagini esclusive

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