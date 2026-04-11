Runjaic a Dazn | Vi spiego la sostituzione di Zaniolo ecco come sta Davis Atta era contrariato quando…

L’allenatore dell’Udinese ha commentato la partita di questa sera, spiegando i motivi dietro la sostituzione di Zaniolo e fornendo aggiornamenti sulle condizioni di Davis. Ha anche raccontato che Atta era contrariato durante la partita, senza specificare ulteriori dettagli. Runjaic ha parlato di alcuni aspetti della gestione della squadra e delle decisioni prese durante la gara, senza entrare in valutazioni personali o opinioni.

Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Runjaic a Dazn: «Vi spiego la sostituzione di Zaniolo, ecco come sta Davis. Atta era contrariato quando.» Chiellini prima di Atalanta Juve: «Rinnovo Spalletti? C’è una cosa che vi dico da tempo! E il risultato del Milan non ci interessa» Atalanta Juve, forfait a sorpresa per Palladino: Sulemana non...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Runjaic a Dazn: «Vi spiego la sostituzione di Zaniolo, ecco come sta Davis. Atta era contrariato quando…» Leggi anche: Udinese, Runjaic alla vigilia della Fiorentina: «Davis titolare? Ecco la verità, vi dico anche come sta Zaniolo» Leggi anche: Udinese Inter formazioni ufficiali: Chivu a sorpresa dietro, Runjai? con il tandem Atta-Davis