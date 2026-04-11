Ruggi d' Aragona Fico | Nominata commissione con magistrato in pensione

Il presidente della Regione Campania ha annunciato la creazione di una commissione composta da un magistrato in pensione per valutare la riorganizzazione dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Contestualmente, ha aggiornato sui passi intrapresi per rafforzare il sistema sanitario regionale, senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche o sui componenti della commissione. L’attenzione rimane focalizzata sull’ospedale e sulle strategie di miglioramento della struttura.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto il punto sulle azioni in corso per il rafforzamento del sistema sanitario regionale, soffermandosi in particolare sulla riorganizzazione dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. A margine dell’iniziativa “La nuova questione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ruggi d'Aragona, la Fp Cgil: "Si apra un asilo nido aziendale"La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione... Pasqua di solidarietà al Ruggi d’Aragona: l’Esercito dona sorrisi ai piccoli pazientiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.