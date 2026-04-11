Rugby serie C Tigers c’è il derby Vincere e rilanciarsi

Nel campionato di rugby di serie C, si avvicina il derby tra le due squadre locali. Dopo due sconfitte consecutive, il team cerca di lasciarsi alle spalle le difficoltà recenti e di riprendere il cammino verso la conquista di punti importanti. La partita rappresenta un’occasione per rilanciarsi e migliorare la posizione in classifica, con l’obiettivo di recuperare terreno rispetto alle rivali.

Mettersi definitivamente alle spalle le ultime due sconfitte in campionato, che con il senno di poi hanno impedito al gruppo di conquistare quel primo posto nel girone-promozione che appariva alla portata. Questo lo stato d’animo con cui i Gispi Tigers affronteranno l’ UR Firenze, nell’anticipo di oggi valido per la nona giornata della fase finale del campionato di Serie C 202526. Un incontro che prenderà il via alle 14,30 odierne, tra due squadre che arrivano da momenti diversi (con i pratesi che partono tuttavia con i favori del pronostico, in virtù del miglior posizionamento in graduatoria). Gli uomini di Nuti e Pagliai avevano la possibilità di balzare in testa al girone, ma le ultime due sconfitte maturate un po’ a sorpresa contro Città di Castello e Vasari Arezzo hanno rimescolato le carte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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