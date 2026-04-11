Durante il debutto nel Sei Nazioni femminile 2026 a Grenoble, la squadra italiana di rugby ha iniziato con determinazione, riuscendo a mantenere il pareggio nei primi 40 minuti contro la Francia. Tuttavia, nel secondo tempo, le padrone di casa hanno preso il sopravvento, segnando numerosi punti e chiudendo la partita con un risultato di 40-7 a loro favore. La sfida si è conclusa con la squadra italiana che ha subito una sconfitta netta.

Le azzurre affrontano il debutto nel Sei Nazioni femminile 2026 a Grenoble con un impatto che, seppur combattivo nei primi quaranta minuti, si trasforma in una sconfitta netta per 40-7 contro la Francia. Nonostante una prestazione caratterizzata da intensità difensiva e forza nel breakdown, la squadra guidata da Roselli non riesce a contenere la capacità di trasformazione delle padrone di casa, che hanno saputo capitalizzare ogni errore tecnico e fisico della squadra italiana. L’equilibrio iniziale e la tenuta difensiva delle Blues. Il primo tempo a Grenoble ha offerto uno scenario molto diverso da quello che il punteggio finale lascerà ai posteri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, Sei Nazioni: l’Italia lotta ma soccombe alla Francia

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia lotta, ma spreca troppo, e la Francia vinceLa Francia conferma la propria forza e chiude la terza giornata del Sei Nazioni 2026 restando imbattuta e a punteggio pieno grazie al successo per...

Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia lotta ma cede all’Inghilterra 37-17Si schianta contro l’Inghilterra la corsa dell’Italia nel quarto turno del Sei Nazioni Under 20.

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: la festa finale