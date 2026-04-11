Ruba vestiti dai negozi del centro commerciale | denunciata

Ieri pomeriggio, una donna è stata denunciata dai Carabinieri di Ravenna per aver rubato vestiti in alcuni negozi del centro commerciale. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno identificato e fermato la donna, che ora dovrà rispondere di furto aggravato. L’episodio si aggiunge ad altri colpi avvenuti all’interno del centro commerciale negli ultimi mesi. La donna è stata denunciata a piede libero.

Ancora un colpo all'interno dell'Esp. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ravenna hanno denunciato a piede libero una donna, ritenuta responsabile di furto aggravato ai danni di alcuni esercizi commerciali situati all'interno del centro commerciale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Shopping "gratis" nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezza