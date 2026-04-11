Ruba lo smartphone a una negoziante in centro | tradito dal Gps

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia per ricettazione dopo aver rubato lo smartphone a una negoziante nel centro della città. Il furto è stato scoperto grazie al sistema di localizzazione GPS, che ha permesso di identificare e rintracciare il sospettato. L’episodio si è verificato il 11 aprile e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno recuperato il telefono.

Bologna, 11 aprile 2026 - Negoziante derubata del cellulare: un 49enne denunciato dalla polizia per ricettazione. Un altro furto colpisce il centro storico, con la precisione via D’Azeglio. Dove una donna, che ha sporto denuncia in Questura, ha subìto il furto del suo telefono. Un uomo, cittadino italiano, è entrato nell’attività commerciale e con rapidità ha portato via lo smartphone. Presentandosi all’Ufficio Denunce, la vittima ha permesso agli agenti di attivare subito il loro intervento. I poliziotti lo hanno fermato in vicolo Cadrega, grazie anche alla geolocalizzazione attiva nel cellulare. Fermato il soggetto, è stato fatto squillare il telefono, che era nascosto nella giacca della sua felpa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba lo smartphone a una negoziante in centro: tradito dal Gps Ruba borse e gioielli da un negozio del centro, una turista lo vede e lo riprende \ VIDEOFurto in pieno centro nel corso della serata di ieri, martedì 31 marzo, in Borgo de Greci. Ruba uno smartphone in centro e si aggira con fare sospetto a Bologna, fermato un 24enneFurto e ricettazione, queste le accuse mosse a un cittadino rumeno di 24 anni, accompagnato in Questura dopo essere stato fermato nei pressi della...