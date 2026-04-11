Il giocatore è diventato un punto focale della Premier League, con un valore di mercato salito a circa 45 milioni di euro dopo le recenti prestazioni. La squadra di casa ha mostrato interesse nel mantenere il suo cartellino, mentre il club attuale sta cercando di resistere alle proposte di trasferimento. L’allenatore ha espresso apprezzamento per le sue qualità, sottolineando il suo contributo alla squadra in più occasioni.

"Non è ancora finita. Al ritorno può succedere di tutto". Se ci fosse stato bisogno di un ulteriore apprezzamento da parte della città per il Diavolo Rowe, beh, eccolo proprio nella frase dell’inglese che non chiude le speranze nonostante l’1-3 dell’Aston Villa al Dall’Ara. A Bologna da almeno tre mesi sono tutti pazzi per l’inglese che ha fatto impazzire gli inglesi. "Rowe è stata una minaccia? Certamente ci ha creato più problemi di quanto avessimo potuto pensare" ha detto il califfo Unai Emery. Il problema, ora, è che una prestazione così e apprezzamenti alti così saranno inevitabilmente antipasto di “rumors” da oggi in poi e per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rowe superstar: la Premier lo vuole, il Bologna prova a resistere

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